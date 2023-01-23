Şuhut Belediye Hisarspor Emirdağ Spor engeline takıldı

Afyonkarahisar’da Süper Amatör Ligde mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor kendi sahasında lider Emirdağ Sporu ağırladı. Şuhut Şehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada Emirdağ Spor Şuhut Belediye Hisarsporu deplasmanda 4-1’lik skorla yendi.

Afyon Süper Amatör Liginde Şuhut Belediye Hisarspor Emirdağ Spor futbol müsabakasında ilk yarıda kıran kırana bir mücadele sahne aldı. Deplasman takımı Emirdağ Spor 10. dakikada Ersin Işık’ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda iki takımın muhteşem oyunu taraftarlar tarafından tam not aldı. Futbol müsabakasının ilk yarısı Emirdağ Spor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda zaman zaman stresli anların meydana geldiği futbol müsabakasında Emirdağ Spor 80. dakikada Yunus Emre Yılmaz’ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Şuhut temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor 88. dakikada Feyzullah Salman’ın golüyle farkı bire indirdi. Emirdağspor 90+2’de İsmail Demir, 90+6’da Yunus Emre Yılmaz’ın golü ile Şuhut deplasmanından 4-1’lik skorla ayrıldı.