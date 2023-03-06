Su kuyusu açan sondaj makinesi toprakta oluşan obruğa düştü

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir tarlada su sondajı yapa makine bir anda oluşan obruğun içerisine düştü.

Olay, Emirdağ ilçesine bağlı Aydınyaka köyü yakınlarında meydana geldi, Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir tarım arazisinde su kuyusu için çalışma yapan sondaj makinesi bir anda oluşan obruktan dolayı toprakta oluşan göçüğün içerisine düştü. Makinenin büyük bir kısmı toprağın içerisine gömülürken, operatör ise kendi imkanları ile makinenin içerisinde çıkmayı başardı. Obruğa düşen makinenin vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılacağı belirtildi.