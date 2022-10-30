Su bidonu ile yapılan maçta renkli görüntüler ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesine bağlı Kocagöl köyü sakinlerinin su bidonu ile yaptığı futbol karşılaşmasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Maçı görüntüleyen vatandaşın ise Afyonkarahisar şivesiyle maçı anlatması dikkat çekti.

2000 rakımlı Bulkaz Yaylası’nda bir araya gelen Kocagöl köyü sakinleri, su bidonu ile maç yaptı. Futbol karşılaşmasını bir yandan görüntüleyen vatandaş, bir yandan da takımlara taktik bilgiler verdi. Afyonkarahisar şivesi ile maçı bir yandan anlatarak, bir yandan da köylülere lakapları ile seslenerek taktik veren vatandaşın ilginç maç anlatımı dikkat çekti.