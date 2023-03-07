Sosyal medyadan tanışıp deprem bölgesine yardıma gittiler

Afyonkarahisar’da birbirini tanımayan 4 kişi sosyal medyada tanışıp bir araya gelerek deprem bölgesine yardıma gitti. 4 sosyal medya arkadaşı kurdukları mutfakta depremzedelere yemek dağıttılar.

Afyonkarahisar’da canlı hayvan alım- satım işi yapan Murat Uğur isimli bir vatandaş Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgesine yardıma gitmek istedi. Bunun üzerine sosyal medya hesabından kendisi gibi deprem bölgesine yardıma gitmek isteyen ancak hiç tanımadığı 3 kişi ile yine iletişime geçen Uğur, daha sonra bu arkadaşları ile birlikte araçlarını erzak ile doldurarak Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı. Burada ilk olarak kendilerine bir mutfak yapan 4 kişi, burada depremin meydana geldiği andan itibaren 3 öğün yemek pişirip depremzedelere dağıttı. Daha sonra depremzedeler için çadırlar kuran 4 kişi yeteri kadar yardımın bölgeye ulaşmasının ardından Afyonkarahisar’a geri döndü.

Gönüllü olarak bölgeye gittiğini belirten Murat Uğur isimli vatandaş, “Deprem olduktan sonra bölgeye çok gitmek istedim. Sosyal medyadan benim gibi bölgeye gitmek isteyenleri buldum. Oraya daha önce erzak taşıyan ve tekrar buraya dönen bir araç bulduk. Bu araca erzak, yardım malzemesi gibi orada işimize yarayacak ne varsa yükleyip İskenderun’a ulaştık. Burada ilk olarak kentimize mobil mutfak kurup hemen oradaki depremzedelere yemek vermeye başladık. Daha sonra oradaki çadır kurma çalışmalarına katıldık ve yeteri kadar yardımlar ulaşınca tekrar Afyonkarahisar’a döndük” diye konuştu.