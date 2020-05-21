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Sokak hayvanlarını unutmadılar

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR BELEDİYESİNE BAĞLI ZABITA EKİPLERİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN İLÇENİN FARKLI NOKTALARINA YİYECEK BIRAKTI

Sokak hayvanlarını unutmadılar

AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR BELEDİYESİNE BAĞLI ZABITA EKİPLERİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN İLÇENİN FARKLI NOKTALARINA YİYECEK BIRAKTI

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:07
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Sokak hayvanlarını unutmadılar

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Zabıta ekipleri, Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda insanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Can dostlarımıza yönelik yiyecek dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu hep birlikte unutmamalıyız” dedi.

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