Sokak hayvanlarını unutmadılar

Afyonkarahisar’ın İscehisar Belediyesine bağlı zabıta ekipleri sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Zabıta ekipleri, Korona virüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler doğrultusunda insanların büyük çoğunluğunun evde olması sebebiyle sokakta yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak yiyecek bırakıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, “Can dostlarımıza yönelik yiyecek dağıtımımız aralıksız devam ediyor. Salgın sebebiyle daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu hep birlikte unutmamalıyız” dedi.