Sokak hayvanları ‘Bizim Sokağın Çocukları’ projesiyle güvende olacak

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi tarafından başlatılan, ‘Bizim Sokağın Çocukları’ projesi kapsamında sokak hayvanlarına hem barınak imkanı sağlanıyor hem de mama ihtiyaçları gideriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına yaptığı konuşmada, sokak hayvanları konusuna dikkat çekerek, “Bu işi kenara bırakmak bizim için yanlış olur. Birinci derecede sizden bunu bekliyorum. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından Afyonkarahisar OSB Müdürlüğü harekete geçti. OSB yönetimi tarafından ‘Bizim Sokağın Çocukları’ projesi hayata geçirildi. OSB’deki sanayiciler tarafından desteklenen proje kapsamında bölgede yaşayan sokak köpekleri için barınaklar yaptırıldı. OSB’de sokak hayvanlarının yaşadığı noktalara yerleştirilen barınaklar kış günlerinde sokak hayvanlarına sıcak ortam sağlıyor.

Öte yandan yine sanayiciler tarafından sağlanan finans ile alınan mamalarda sokak hayvanlarına günün belirli saatlerinde dağıtılıyor. Yapılan proje ile sokak hayvanlarının daha refah ve sağlıklı ortamlarda yaşaması amaçlanıyor.

OSB Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu yaptığı açıklamada, bölgelerinde sokak hayvanlarını mağdur etmemek için çalıştıklarını ifade ederek, yıl içerisinde bu tip projelerin devamının geleceğini kaydetti.