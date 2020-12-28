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Sokağa çıkma kısıtlamasında binlerce kaçak ürün geçirildi
Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından yapılan kontrollerde durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ile birlikte cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.
AFYONKARAHİSAR 28.12.2020, 14:06
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Afyonkarahisar’da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından yapılan kontrollerde durdurulan bir araçta çok sayıda kaçak elektronik ürün ile birlikte cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.Olay, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu yapılan yol kontrollerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından A.B., (24) idaresindeki 72 AAC 921 plaka bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Aramalarda bin 11 Adet Cep telefon kılıfı, 102 adet batarya, 69 adet AirPods kulaklık, 17 adet şarj aleti, 14 adet ekran koruyucu, 13 adet wireless mikrofon, 8 adet akıllı saat, 5 adet telefon ekranı, 2 adet powerbank, 5 adet telefon aksesuarı ele geçirildi. Olayın ardından sürücü A.B., gözaltına alındı.
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