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SODAM’da top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor

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SODAM’da top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezleri’nde (SODAM) top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 09.03.2023, 15:03
SODAM’da top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezleri’nde (SODAM) top dikim ve sepet yapım kursu devam ediyor.

Dinar Kaymakamı Kemal Duru, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı SODAM’ı ziyaret etti.

Ziyarette Kaymakam Duru’ya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İrfan Yüksel’de eşlik etti. Ziyarette SODAM’da kadınlar ağırlıklı kursiyerlere top dikim ve sepet yapım kursunda yapılan çalışmaları yerinde gören Kaymakam Duru, kurs hakkında detaylı bilgiler alarak, kurumda bu tür kursların yaygınlaşma gerektiğini ifade etti.

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