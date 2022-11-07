Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen, lise öğrencilerine yönelik Siyer-i Nebi yarışması için kayıtlar başladı.

Hem Türkiye geneli hem de Afyonkarahisar geneli ödüllerin bulunduğu yarışmanın kitapları AGD Afyonkarahisar Şube binasından ve okul idarelerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Lise öğrencileri için yapılacak sınavda sorulacak sorular Ahmet Cevdet Paşa’nın ‘Son Peygamber Hazreti Muhammed’ kitabından hazırlanacak, sınav tarihi ise 17 Aralık 2022.

Geçen yıl Türkiye geneli yaklaşık olarak 500 bine yakın öğrencinin katıldığı sınavda bu sene hedef 1 milyon öğrenciye ulaşmak. Türkiye geneli ve Afyonkarahisar geneli ödüllerin verileceği yarışmada Afyonkarahisar merkez ve ilçeleri olmak üzere 5 bine yakın öğrencinin sınava katılması bekleniyor.

AGD Afyonkarahisar Şube başkanı Muharrem Coşkun yarışmayla ilgili olarak bir açıklamada bulundu. Coşkun, “Derneğimizin gençlik çalışmalarından biri olan Siyer-i Nebi Yarışması yıllardır düzenleniyor ve her yıl yüzbinlerce gencimiz bu vesileyle Peygamber Efendimizin (S.A.V.) örnek hayatı ve ahlâkını yakından tanıyor. Bu sayede evrene, çevreye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında; tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı; kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi; adaletin tesisinde kararlı; bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetişmesini ümit ediyoruz. Yarışmamıza olan ilgi için gençlerimize ve ailelerine şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.