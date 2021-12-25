Sinanpaşa’da sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde soğuk kış günlerinde sokak hayvanları unutulmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan ekipler sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde sokak hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yapıldı. Sinanpaşa İlçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabında şu açıklama yapıldı;

“Sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve iyi muamele görmelerini temin etmek, en iyi şekilde korunmalarını sağlamak, biyolojik, fiziksel ve ekolojik sistem içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla Bakanlığımız İller İdaresinin emri doğrultusunda ilçemizde sokak hayvanları için, çeşitli bölgelere yiyecek bırakılı. Hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve ivedilikle müdahale edilebilmesi için etkin bir ihbar, şikayet ve istek mekanizması olan Hayvan Durum İzleme HAYDİ mobil uygulaması konusunda vatandaşlarımıza bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.”