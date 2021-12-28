Sinanpaşa’da avcı eğitim kursu verilmeye başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar 5. Şube Müdürlüğü tarafından Sinanpaşa ilçesinde avcı eğitim kursu verilmeye başlandı.

DKMP Afyonkarahisar 5. Şube Müdürlüğü ve Sinanpaşa Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliği ile düzenlenen eğitim faaliyetine çok sayıda avcı katıldı. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte avcılara uzmanlar tarafından eğitim verildi. DKMP’nin sosyal medya hesabından eğitim faaliyeti ile ilgili yaptığı açıklamada ise “Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen kursumuzla hedefimiz kayıtlı ve bilinçli avcı sayısını arttırmaktır” ifadelerine yer verildi.