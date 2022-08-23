Silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Operasyon çerçevesinde ekipler kent merkezi ve Şuhut ilçesinde 5 ev ve bir iş yerine baskın düzenlerken ayrıca 4 araçta da arama yaptı. Aramalarda, 2 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 17 adet mermi ele geçirildi. Olayın ardından

M.K., İ.Y., S.A., N.Ç. ve A.G., isimli şahıslar gözaltına alındı.