Sıcaklık eksi 12 derecelere kadar düşünce esnaf tezgah açamadı

Olumsuz hava koşullarının sürdüğü Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ilçede kurulan semt pazarında birçok esnaf tezgahlarını açamadı.

Sandıklı’da yaşanan kar yağışı ve tipinin ardından sıcaklıklar ise eksi 12 derecelere kadar düşerken, yaşamı da olumsuz etkiledi. Çakır Mahallesi’nde her hafta kurulan semt pazarında sebze, meyve ve giyim eşyası satan esnafın çoğunluğu tezgah açmadı. Tezgah açan 7 esnaf ise ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Balık satan esnaflardan İsmail Ayan, soğuk nedeni ile birçok esnafın tezgah açmadığını anlatarak, “Kimse tezgah açmadı şuan pazarda balıkçılar, zeytinciler, çok az sayıda elbiseci ve sebze satıcıları var. Hava çok soğuk. Allah esnafımıza ve vatandaşımıza yardımcı olsun inşallah” dedi.