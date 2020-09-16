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Seyir halindeki motosikletin üzerine yatan genç ölümle dans etti
AFYONKARAHİSAR-ÇAYIRBAĞ YOLUNDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAPTIĞI AKROBASİ ARKADAN GELEN BİR ARAÇ İÇERİSİNDE BULUNAN KİŞİ TARAFINDAN CEP TELEFONUNA KAYDEDİLDİ. GÖRÜNTÜLERDE MOTORUN ÜZERİNE YATAN SÜRÜCÜ ADETA ÖLÜME MEYDAN OKUDU.
AFYONKARAHİSAR 16.09.2020, 14:49
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Afyonkarahisar’da bir motosiklet sürücüsünün seyir halinde iken kullandığı aracın üzerinde yaptığı akrobasi arkadan gelen bir araç içerisinde bulunan kişi tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde motorun üzerine yatan sürücü adeta ölüme meydan okudu.
Afyonkarahisar- Çayırbağ yolunda bir motosiklet sürücüsünün yaptığı akrobasi hareket görenleri şaşkınlığa uğrattı. Motorun üzerine yatan genç bir süre o şekilde yoluna devam etti. Arkadan gelen bir araç içerisinde bulunan kişinin cep telefonuna yansıyan görüntüler sosyal medyada da büyük tepki aldı. Öte yandan motosikletin plakasının olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
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