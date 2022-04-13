Seyahat ettikleri otomobilde 105 gram metanfetaminle yakalandılar

Afyonkarahisar’da araçlarında 105 gram metanfetamin isimli uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Uşak karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 105 gram metamfetamin maddesi ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan G.S. ve F.T., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.