Sendikalar darp edilen öğretmen için toplandı

Afyonkarahisar’da bir öğrenci velisinin öğretmene yönelik şiddetinin ardından açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Nizamettin Şenol, öğretmenin itibarının Milli Eğitim Bakanlığının namusu olduğunu ve bakanlığın namusuna sahip çıkması gerektiğinin altını çizerek, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde bir öğrenci velisinin öğretmeni darp etmesinin ardından kentteki sendikalar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi, Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şubesi ile Eğitim-İş Afyonkarahisar Şubesi işbirliği ile bir araya gelen sendika üyeleri Atatürk İlkokulu önünde basın açıklaması yaparak, yaşanan olayı kınadı. Sendika üyelerinin açıklamasına öğrenci velileri de destek veridi.

Nizamettin Şenol yaptığı açıklamada, öğretmene ve kamu çalışanlarına yapılan her türlü şiddeti kınadıklarını ifade ederek, “Dün yaşadığımız şiddet olayından sonra bu açıklamayı yapmak zaruret haline gelmiştir. Şiddete hayır. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı’nın namusudur. Milli Eğitim Bakanlığı namusuna sahip çıkmalıdır. Son yıllarda üzülerek şahit oluyoruz ki öğretmene şiddet vakaları artık sıradanlaşmıştır. Gün geçmiyor ki öğrenci ya da veli tarafından sözlü ya da fiziki şiddete maruz kalan bir öğretmen haberiyle karşılaşmayalım. Şiddeti nefretle kınıyor, reddediyoruz. Artık yeter, öğretmene ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet hadiseleri üzerine ciddi idari ve hukuki tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Şiddet vakaları konusunda önleyici ve caydırıcı tedbirleri harekete geçirecek mevzuat düzenlemeleri zaman kaybedilmeksizin hayata geçirilmelidir. Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliklerinin giderilmesi okullarda güvenlik önlemlerinin alınması gibi düzenlemelerin yanı sıra hepsinden öncelikli olarak öğretmenlerin itibarının arttırılmasına yönelik tedbirlerin arttırılması kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Diğer sendikaların şube başkanlarının da birer konuşma yapması ile açıklama sona erdi.