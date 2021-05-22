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Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta içi kurulan semt pazarlarında korona virüs (Covit-19) tedbirleri elden bırakılmazken, pazarlarda sürekli denetim yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 22.05.2021, 12:39
Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hafta içi kurulan semt pazarlarında korona virüs (Covit-19) tedbirleri elden bırakılmazken, pazarlarda sürekli denetim yapıldı.

Semt pazarlarında denetim yapan polis ekipleri, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı. Pandemi tedbirleri kapsamında, tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından Şuhut İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun almış olduğu karar kapsamında hafta içi kurulan semt pazarlarında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin desteği ile İl Salgın Denetim ekipleri tarafından pandemi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde pazar esnaflarına ve vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler aktarıldı. Akabinde pandemi sürecinde alınan kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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