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Sel baskınları ev ve besihanalerde göçüğe neden oldu
Afyonkarahisar’da yaşanan sağanak yağış sonrası İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde bazı evlerde göçükler meydana gelirken, büyük çapta maddi hasar yaşandı.
AFYONKARAHİSAR 18.06.2022, 23:56
Afyonkarahisar’da yaşanan sağanak yağış sonrası İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde bazı evlerde göçükler meydana gelirken, büyük çapta maddi hasar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Çalışlar köyünde sel baskınlarına sebep oldu. Sel suları bölgedeki bazı evlerde ve besihanelerde göçüklerin yaşanmasına neden oldu. Bir çok evin duvarı sel sularına dayanamayarak çöktü. Olayın ardından bölgeye AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları devam ederken, büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.