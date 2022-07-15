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Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferinin altıncı yılında, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR 15.07.2022, 12:20
Şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferinin altıncı yılında, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 15 Temmuz darbe girişiminin 6. yılında ülke genelinde olduğu gibi Şuhut’ta da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu çerçevede şehit ve gazi aileleri onuruna Şuhut Kaymakamlığı tarafından yemek programı düzenlendi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, şehit yakınları ve gazilerimizle yakından ilgilendi.

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