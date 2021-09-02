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Şehit Sezer’in ismi okulda yaşatılacak

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Yalçın, şehidin isminin Hamidiye Ortaokulu’nda yaşatılacağını söyledi.

AFYONKARAHİSAR 02.09.2021, 09:58
Şehit Sezer’in ismi okulda yaşatılacak

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Yalçın, şehidin isminin Hamidiye Ortaokulu’nda yaşatılacağını söyledi.

8 Ocak 1994 tarihinde Şırnak’ta Maden Karakolu’nda mevzilerini hain teröristlere teslim etmemek için girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzm. Çvş. Mustafa Sezer’in ailesini Yalçın, Şube Müdürü Hayati Duman ve Hamidiye Ortaokulu Müdürü Nevzat Çakar ziyarette bulundu. Ziyarette şehidin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu. Yalçın, şehidin ailesiyle sohbet etti. Yalçın, şehidin adının ikamet ettikleri mahalledeki okula verileceğini söyledi. Hamidiye Ortaokulu’nda şehidin adının yaşatılacağını ifade eden Yalçın, ailenin de her daim yanında olunacağını söyledi. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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