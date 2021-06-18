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Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı

2020 yılında Van Gevaş’ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay anısını ilkokul öğrencilerine karne hediyesi verildi.

AFYONKARAHİSAR 18.06.2021, 17:44
Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı

2020 yılında Van Gevaş’ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay anısını ilkokul öğrencilerine karne hediyesi verildi.

Afyonkarahisar’ın Evciler ilçesinde Altınova İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye edildi. Kardeş Köy Okulları Topluluğu tarafından toplanan hediyeler, Evciler İlçe Emniyet Amirliği, Evciler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destekleri ile öğrencilere hediye edildi.

Şehit Komiser Semih Güzelay için dua eden minikler, polis ve jandarma abileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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