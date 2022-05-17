Şehit Ömer Sezer Ortaokulu’ndan 5 etkinlik birden

Şehit Ömer Sezer Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan, ‘Büyük Taarruzun 100. Yılında Afyonkarahisar’ın dünü bugünü’, ’15 Temmuz Darbe Gecesi Kahramanlık Destanı’, ‘İçimizden Gelenler’ adlı resim sergileri ile Sıfır atık projesi ve TUBİTAK bilim fuarının açılışı yapıldı.

Resim sergisinde Afyonkarahisar’ın 100 yıl önceki fotoğraflarının yanı sıra 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olan kahramanların fotoğrafları yer aldı. Geri dönüşüm projesiyle atık malzemelerden üretilen eşyalar beğeniye sunuldu. Atıklardan kullanılabilir eşyaya dönüşen malzemeler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni aldı. 25 projenin beğeniye sunulduğu TUBİTAK Bilim Fuarında ise, öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Nevzat Çakar, okullarında bugün 5 faaliyet gerçekleştirildiklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Bugün okulumuzda 6 farklı etkinlikle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yapmış olduğu projeleri sergiliyoruz. Birincisi sıfır atık projesi. Teknoloji Tasarım ve Görsel Sanatsal öğretmenimiz ve İngilizce öğretmenimiz tarafından işe yaramayan malzemelerde öğrencilerimiz harikalar çıkardı. Büyük Taarruzun 100. Yılında Afyonkarahisar’a yakışır 100 yıl önceki Afyonkarahisar’ın hali ve 100 yıl sonraki haliyle ilgili 100 özel resmi sergiledik. Bunun yanında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kahramanlarımızın fotoğraflarını sergiliyoruz. Bugün okulumuz için harika bir gün oldu.”