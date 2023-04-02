Son Dakika
Şehit İnan için mevlid okutuldu
2018 YILINDA CEZAEVİ NAKİL ARACININ DEVRİLDİĞİ KAZADA ŞEHİT OLAN AFYONKARAHİSARLI UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ İNAN (45) ŞAHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE BABA OCAĞINDA DUALARLA YAD EDİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 02.04.2023, 10:50
2018 yılında cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Oğuz İnan (45) şahadetinin yıl dönümünde baba ocağında dualarla yad edildi.
2 Nisan 2018’de Karabük’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Oğuz İnan şahadetinin yıl dönümünde Dinar ilçesinde oturan babasının evinde düzenlenen mevlid-i şerifle yad edildi. Programa Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile ilçe protokol üyeleri katıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri şehit babası Mustafa İnan başta olmak üzere şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı verdi.