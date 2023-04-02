Şehit İnan için mevlid okutuldu

2018 yılında cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Oğuz İnan (45) şahadetinin yıl dönümünde baba ocağında dualarla yad edildi.

2 Nisan 2018’de Karabük’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Oğuz İnan şahadetinin yıl dönümünde Dinar ilçesinde oturan babasının evinde düzenlenen mevlid-i şerifle yad edildi. Programa Dinar Kaymakamı Kemal Duru ile ilçe protokol üyeleri katıldı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı programda okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol üyeleri şehit babası Mustafa İnan başta olmak üzere şehidin yakınlarına tekrar başsağlığı verdi.