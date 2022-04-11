Şehit düşen silah arkadaşlarına 28 yıllık vefa

Keskin, 1994 yılında Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde vatani görevini yaparken, terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düştü. Aradan geçen 28 yılın ardından bazı silah arkadaşları şehit Keskin’i unutmadı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 7 silah arkadaşı ve Altunhisar Kaymakamı Doğukan Mızrak, şehidin Yakacak köyündeki mezarını ve ailesini ziyaret etti. Şehidin arkadaşları ilk olarak baba Ahmet ve annesi Cemile Keskin’i evlerinde, ardından da şehitlikte Aşir Keskin’in mezarını ziyaret etti.

Şehidin mezarı başında ise duygusal anlar yaşandı. Oğlunun mezar taşına sarılan anne Cemile Keskin, “Ciğerim yanıyor kuzum. Şehit dağlarına kurban ettiğim kuzum. Şimdi ben ne yapayım?” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin silah arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Ziyarette Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

“Kardeşimizi ziyaret etmek için geldik”

Ziyarete Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden katılan Turan Eğilmez, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki 5. Komando Taburu’nda 1994 yılında Aşir Keskin ile birlikte askerlik yaptıklarını kaydetti. Diğer arkadaşlarıyla bir araya gelip bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Eğilmez, “Canımızı, ciğerimizi, kardeşimizi ziyaret etmek için buraya geldik. Aşir’imizin annesine, babasına evlat olmaya geldik. Allah vatan, bayrak, din, iman, insanlar için şehit olanlara gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.