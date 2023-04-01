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Şehit Doğan dualarla anıldı
AFYONKARAHİSAR’IN İSCEHİSAR İLÇESİNE BAĞLI DOĞANLAR KÖYÜNDE YAŞAYAN ŞEHİT İSA DOĞAN’IN ŞEHADETİNİN 32’İNCİ YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA AİLESİNİN EVİNDE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ.
AFYONKARAHİSAR 01.04.2023, 13:36
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Doğanlar köyünde 1990 yılında şehit düşen İsa Doğan şehadetinin 32’inci yıldönümünde dualarla yad edildi.
1990 yılında Hakkari Yüksekova 1’nci Dağ ve Komando Tabur Komutanlığı 2’nci Bölüğünde teröristlereler girilen çatışma sonucu şehit olan İsa Doğan dualarla anıldı. İscehisar Kaymakamlığı tarafından Şehit Doğan için baba ocağında önce mevlid-i şerif verildi ardından şehir yakınları ile oruç açılarak iftar yapıldı. İftarın ardından programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.