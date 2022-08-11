Şehit babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz yıl Suriye’nin El-Bab bölgesinde şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in vefat eden babası Mehmet Demirel Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Demirel, yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı vefat etti. Şehit babası Demirel, Dazkırı İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Sayın İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirel’in cenazesi kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.