Şehit aileleri ve gaziler Başkan Çöl’e teşekkür etti

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün şehit aileleri ve gazilerin isteklerini geri çevirmediğini kaydederek, kendisine teşekkür etti.

Kumartaşlı ve beraberindeki heyet Başkan Çöl’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Kumartaşlı’ya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin’de eşlik etti.

Başkan Kumartaşlı, ziyarette yaptığı konuşmada Başkan Çöl’ün kendilerine her zaman destek olduğunu belirterek, “Başkan Çöl, sağ olsun şimdiye kadar kendilerinden rica ettiğimiz şeylerin eksiksiz yerine getirilmesinden gereken hassasiyeti gösteriyor. Bu ziyaret sırasında yine bizler için çalışma yaptı. Gerek Afyonkarahisar gerekse Sandıklımız’da gazilerimize, şehit ailelerimize, dul ve yetimlerimize yaptıkları yardımlardan dolayı şahsım ve derneğimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Mustafa Çöl ise nazik ziyaret sebebiyle Başkan Kumartaşlı, Akin ve dernek üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, kendilerini misafir etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.