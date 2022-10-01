Şehit Ahmet Erdönmez’in annesi hayatını kaybetti

Kastamonu’da 2010 yılında askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Ahmet Erdönmez’ina nnesi Havva Erdönmez hayatını kaybetti.

Kastamonu’da 2010 yılının Ekim ayında tarihinde görev yaparken, görev dönüşü askeri aracın trafik kazası yapması sonucu şehit olan Sultandağı, Karapınar nüfusuna kayıtlı şehit Uzman Çavuş Ahmet Erdönmez’in annesi Havva Erdönmez 73 yaşında bu sabah tedavi gördüğü Afyon Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Erdönmez’in cenazesi bu gün ikindi namazına müteakip Sultandağı Karapınar köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.