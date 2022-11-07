Şehidin adına Sanat Atölyesi açılacak

Afyonkarahisar’da günden güne genişleyen Kardeş Köy Okulları Topluluğu, şehitlerin adını yaşatmak için anlamlı bir projeye daha imza atıyor. Kardeş Köy Okulları Topluluğunun Kurucusu Hilal Kalafat, Nurten Telek İlkokulu’nun bir sınıfına Şehit Polis Ertuğrul Taciroğulları adına Sanat Atölyesi açacaklarını söyledi.

Kardeş Köy Okulları Topluluğu, yapmış oldukları çalışmalarla ses getirmeye devam ediyor. İl ve Türkiye genelinde okullarda şehitler adını yaşatmak için hem kütüphane hem de sanat atölyeleri açan Kardeş Köy Okulları Topluluğu’nun çalışmaları takdir topluyor. Kardeş Köy Okulları Topluluğunun Kurucusu Hilal Kalafat, Şehit Polis Ertuğrul Taciroğulları adına Sanat Atölyesi açacaklarını duyurdu. Kalafat, “22 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat:15.30 sıralarında görevi başında seyir halinde bulunduğu motosiklet ile Esenler otogar çıkışında bariyerlere çarpması sonucunda meydana gelen kazada Polis Memuru Ertuğrul Taciroğulları 21 yaşında şehit düşmüştür. Şehidimizin aziz hatırası adına ‘Şehit Ertuğrul Taciroğulları Sanat Atölyesi’ni Nurten Telek İlkokulu’nda yaşatacağız. 9 Kasım Çarşamba günü saat:10.30 ‘da Nurten Telek İlkokulu’nda açılışı gerçekleşecektir. Açılışa şehidimizin ailesi de katılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı açılışımıza bekliyoruz” dedi.