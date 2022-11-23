Sazın üstadı sonsuzluğa uğurlandı

Afyonkarahisar’da vefat eden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Mahalli Sanatçılarından olan ve ‘sazın üstadı’ olarak bilinen Ömer Yarşi son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar’ın yerel şivesini doğal bir şekilde kullanarak ile kente özgü türküleri seslendirmesi ile bilinen Yarşi yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarda dolayı 83 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Mahalli Sanatçı unvanı bulunan ve ‘sazın üstadı’ olarak bilinen Yarşi için Paşa Caminde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Yarşi ailesinin sevenleri katıldı. Cenaze töreninde bir çok ünlü sanatçının çelenk göndermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yarşi kılınan cenaze namazının ardından Afyonkarahisar Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yarşi, 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılan ve 150 kişinin katıldığı sınavda birinci olarak ‘Mahalli Sanatçı’ unvanı aldı.