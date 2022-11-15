Sattığı hayvanları Aksaray’a götüren besici kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’dan, Aksaray’a canlı hayvan götüren 3 çocuk babası besici geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza Aksaray-Konya karayolu 55. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yüklediği canlı hayvanları Aksaray’a götüren besici İsmail Ülker’in (36) kullandığı 43 FR 565 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri Ülker’in olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirlerken, yanında bulunan ve yaralanan Mehmet Ö.’yü ise ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, Ülker’in evli ve 3 çocuk babası olduğu geçimini ise besicilik yaparak kazandığı belirtildi.