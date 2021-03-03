Satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda, satışa hazır halde bulunan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır 8 pakette 10,12 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca fişeği, ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Öte yandan İstanbul ilinden uyuşturucu madde getirdiği belirlenen 2 şüpheli de 112 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde, 5 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.