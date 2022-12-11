Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole giren otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar-Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.H.K., idaresindeki 35 ADH 575 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile birlikte İ.Ö. ve A.B., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.