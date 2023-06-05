Şarampole giren motosiklette 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole giren motosikletteki yolcu olarak bulunan bir kişi yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Akçakköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ç., idaresindeki 06 DGR 852 plakalı motosiklet sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet şarampole girerek durabildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.T.Ç., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.