Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Kaaradilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 64 NP 714 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönerek durabilen otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.