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Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde öldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi, kazada 54 yaşındaki kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR 18.08.2021, 09:04
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü olay yerinde öldü

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki şarampole devrildi, kazada 54 yaşındaki kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu’nun 50. kilometresi Başağaç rampası çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Güneş (54) yönetiminde ki 43 RT 457 plakalı kamyon rampa çıkışında şoförün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikte ki şarampole devrildi. Kaza sonrası yoldan geçen vatandaşların haber vermesi ile sonucu olay yerine jandarma ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kamyon sürücüsü Güneş’in hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş’in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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