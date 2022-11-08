Sandıklı’nın son saracı hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde saraçlık mesleğinin son temsilcisi Kazım Yarar 75 yaşında hayatını kaybetti.

İlçede koşum ve eyer takımları yapan yani saraç olarak yaklaşık 60 yıldır çalışan Yarar yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının kaybolmaya yüz tutmuş zanaatları koruma çerçevesinde ödül alan Yarar, 1995 Dinar depremi sonrası Sandıklı ilçesine taşınarak mesleğini 10 metre karelik dükkanında sürdürdü. Yarar’ın cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.