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Sandıklılı öğrencilerin oryantiring başarısı

Afyonkarahisar’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen Oryantiring müsabakasında Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 6 altın, 8 bronz madalya ve 1 kupa kazandı.

AFYONKARAHİSAR 15.03.2023, 16:39
Sandıklılı öğrencilerin oryantiring başarısı

Afyonkarahisar’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından öğrenciler arasında düzenlenen Oryantiring müsabakasında Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri 6 altın, 8 bronz madalya ve 1 kupa kazandı.

Kız ve Erkek ayrı ayrı iki gurup halinde düzenlenen müsabakaya 82 sporcu katıldı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencilerinden Halil Altın A Kategorisi il birincisi, Harun Çelik B Kategorisi İl Birincisi, Mustafa Berk Altay A Kategorisi ve Alihan Özbağ B kategorisi il dördüncüsü oldu. Yine Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu takım olarak B kategorisi erkek il birinciliği, A kategorisi erkek il üçüncülüğü elde ederek, 10 sporcuyla katıldıkları müsabakadalar da 6 altın, 8 bronz madalya ve 1 kupa kazandı. Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun başarı elden öğrencileri Afyonkarahisar’ı temsil etmek için Türkiye bölge finallerine katılacak.

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