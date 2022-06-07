banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
İsrail Meclisinde işgal yasasına ret
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
Çalışan kadınların sorunu ‘tükenmişlik’
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
GKN Kargo'ya, Perakende Günleri’nde tam not
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı

Sandıklılı 7’inci sınıf öğrencisi ilçenin gururu oldu

U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu olan Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 7’incisi sınıf öğrencisi Duygu Gedik okulunda arkadaşları tarafından çiçekle karşılandı.

AFYONKARAHİSAR 07.06.2022, 15:46
Sandıklılı 7’inci sınıf öğrencisi ilçenin gururu oldu

U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonu olan Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu 7’incisi sınıf öğrencisi Duygu Gedik okulunda arkadaşları tarafından çiçekle karşılandı.

Duygu Gedik Konya’da düzenlenen müsabaka sonrası Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilirken Sandıklı ilçesinde eğitim aldığı Cumhuriyet Ortaokuluna geldiğinde okul yönetimi ve öğrenci arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul bahçesinde Gedik’in Türkiye Şampiyonluğu kutlanırken, Okul Müdürü Halil Erhan Kaplan tarafından Gedik’e çeyrek altın hediye edildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı az bulutlu