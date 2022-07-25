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Sandıklı’da tarla günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tarla günü etkinlikleri çerçevesinde tarım aletleri ve traktör tanıtımının yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 25.07.2022, 17:07
Sandıklı’da tarla günü etkinlikleri

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde tarla günü etkinlikleri çerçevesinde tarım aletleri ve traktör tanıtımının yapıldı.

Dinar Pancar Kooperatifi tarafından Koçhisar ile Gürsu köyleri arasında ki bir tarlada tarla günü düzenlendi. Tarla gününe Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, Dinar Pancar Kooperatifi Müdürü Yüksel Arslan, çevre köylerde ki üreticiler katıldı. Tarla gününde Dinar Pancar Kooperatifi Sandıklı Satış Mağazasında satışı yapılan tarım aletleri ve traktörlerin tanıtımları yapılarak, çiftçilerin sorularını yanıtladılar. Programa yemek ikramı ile sona erdi.

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