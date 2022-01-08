Sandıklı’da SAİS sisteme devreye alındı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından ilçedeki atık su arıtma tesisinde 7 gün 24 saat esasına dayalı çalışan Sürekli Atık Su İzleme Sistemi (SAİS) kuruldu.

Sandıklı Belediyesi olarak teknolojinin bütün olanaklarından yararlanarak vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için geliştirilen ve yapılan hizmetlere, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından bir yenisi daha eklendi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı bulunan atık su arıtma tesisinde, arıtılan atık suyun deşarj standartlarına uygunluğunu 7 gün 24 saat kontrol etmek amacıyla kısa adı SAİS sistemi kuruldu. Bu sistem ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arıtma tesisimizin çıkış suyu saniye saniye anlık olarak takip edilerek, veriler anında analiz edilecek. SAİS kabinin kontrolleri ve bakımı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılacağı, tesisin sorunsuz bir şekilde hemşehrilerine hizmet vereceği ifade edildi.