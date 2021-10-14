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Sandıklı’da okul servislerine yönelik jandarma denetimi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacı ile okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

AFYONKARAHİSAR 14.10.2021, 12:42
Sandıklı’da okul servislerine yönelik jandarma denetimi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacı ile okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Sandıklı Jandarma trafik timleri tarafından denetimler Sandıklı Eski Afyon yolu, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapıldı. Denetimler kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri kapsamında okul servis şoförleri, rehber personel, öğrenciler ve servisle ulaşım sağlayan öğretmen ve çalışanlara yönelik denetim yapıldı.

Sandıklı Eski Afyon yolu, Organize Sanayi Bölgesi kavşağında gerçekleştirilen uygulama noktasında servis araçlarını durduran ekipler sürücülere, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri ve kazaların önüne geçmek için trafik kurallarına uymaları hususunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alptuğ Ayhan’nın da katıldığı denetimlerde jandarma ekipleri 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince çocukların sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla trafik denetimlerinin devam edeceği ifade edildi.

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