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Sandıklı’da ‘Millet Bahçesi’ projesi inşaat çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan ‘Millet Bahçesi’ projesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR 04.09.2021, 14:27
Sandıklı’da ‘Millet Bahçesi’ projesi inşaat çalışmaları devam ediyor

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan ‘Millet Bahçesi’ projesi inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Kaymakam Eflatun Can Tortop, ilçede yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi projesini inceleyerek yetkililerden konuyla ilgili bilgiler aldı. Bir ilçeye yapılan en büyük Millet Bahçesi olması dolayısıyla büyük önem arz eden proje çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Çöl, Sandıklı ile birlikte bölgeye hizmet verecek muazzam bir yer olduğunu vurgulayarak, en kısa sürede bitirmek için bütün güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

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