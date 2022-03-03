Sandıklı’da işçi ve personel servisleri denetlendi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak yürüttüğü faaliyet kapsamında işçi, personel taşıyan servis araçları denetlendi.

Sandıklı- Hocalar karayolunda yapılan denetimlerde işçi ve personel servis taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve güvenli bir trafik ortamı oluşturulması maksadıyla trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler esnasında sürücülerin yeterli sürücü belgesi, araçların yetki-izin belgesi, geçerli trafik sigortası ve fenni muayenesinin olup olmadığı kontrol edilirken, yolcuların da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin takip mesafesine uymaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, eksik evraklı araç sürücülerine de cezai işlem uyguladı.