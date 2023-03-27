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Sandıklı’da büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulaması devam ediyor
AFYONKARAHİSAR’IN SANDIKLI İLÇESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK BAŞLATILAN ŞAP AŞISI UYGULAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.
AFYONKARAHİSAR 27.03.2023, 13:17
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik başlatılan şap aşısı uygulama çalışmaları devam ediyor.
Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından SAT-2 serotipi şap aşıları büyükbaş hayvanlara uygulamaya devam ediliyor. Aşılamanın yanı sıra kimliklendirme çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ekiplerin çalışmalarını özellikle köy ve kırsal alanlarda yürüttükleri ve aşılama çalışmaların hayvan kayıt sistemine göre uygulandığı kaydedildi.