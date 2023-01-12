Sandıklı’da avcılar bir araya geldi

Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, av sezon sonu dolayısıyla düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Avcılık ve Atıcılık Derneği Kulübü binasında düzenlenen yemeğe Kaymakam Mehmet Sülün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sandıklı İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve kulüp üyeleri avcılar katıldı. Yemekte dernek üyeleri tarafından sezon içerisinde avlanan av hayvanlarından ve kesilen kurbanlardan hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Halil Duman katılımcılara teşekkür etti. Perçin, avcıların doğayı büyüklerinden miras değil, torunlarından ödünç aldığı bilinciyle doğayı koruduklarını ifade etti.

“Avcılık kral ile çobanı aynı sofrada birleştiren bir spordur”

Derneğin üyelerinin bütün düşüncesinin doğayı korumak olduğunu ifade eden ve avcıların bilinçli olduğunu belirten Perçin, “Derneğimizin yolu Ahi Evran’ın yoludur. Ahi Evran’ın loncalarından gelen gelenek ve bilgiler ile o çizgide devam eder. Büyükler küçüklerini sever, küçüklerde büyüklerine saygı gösterir. Güzel bir yardımlaşma vardır burada. Birde avcı arkadaşlığı çok önemlidir. Çünkü iki arkadaş ava çıktıklarında birbirlerine canlarını emanet eder ve birbirlerine güvenirler. Günde en az 10-15 kilometre yol yürür. Avcılık bizim bedensel değil, ruhsal bir tedavimizi yapan araçtır avcılık. Avcılık kral ile çobanı bir sofrada birleştiren bir spordur” dedi.