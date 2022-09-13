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Sandıklı’da Ahilik Haftası kutlamaları başladı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
AFYONKARAHİSAR 13.09.2022, 15:29
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Ahilik Haftası çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Kutlama programı Sandıklı Bedesten Çarşısında gerçekleşti. Programa Kaymakam Mehmet Sülün, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cengiz Üstün, Sandıklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Öztop ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşı sonrası Sandıklı Gardaş Yarenler ekibinin kılıç kalkan oyunu ile başladı. Program daha sonra kuran tilaveti, protokolün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Sandıklı Gardaş Yarenler ekibinin halk oyunu gösterileri, şed (peştemal) kuşatma töreni düzenlendi.
Program yemek ikramı ile sona erdi.
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