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Sandıklı Yöresel Ürün Pazarı’nda sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan yöresel ürün pazarında sona yaklaşıldı.

AFYONKARAHİSAR 25.05.2021, 13:38
Sandıklı Yöresel Ürün Pazarı’nda sona yaklaşıldı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından yapımına başlanan yöresel ürün pazarında sona yaklaşıldı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl’ün talimatları doğrultusunda Sandıklı-Antalya karayolu üzerinde kurulan yöresel ürün pazarımızda son rötuşlar yapılıyor. Farklı bir konsept olarak hazırlanan yöresel ürün pazarı satış noktalarının yanına yapılan camide çalışmalar tamamlanırken, peyzaj çalışmalarının akabinde pazarımız vatandaşların hizmetine açılacak.
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