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Sandıklı OSB’de tapu heyecanı
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB) YATIRIMLARI TAMAMLANAN FİRMALARA TAPULARI TESLİM EDİLDİ.
AFYONKARAHİSAR 23.10.2020, 14:38
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Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırımları tamamlanan firmalara tapuları teslim edildi.
Tapu devir töreni Sandıklı Belediyesi gerçekleştirildi. Törene Sandıklı Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eflatun Can Tortop, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Organize Sanayi Müdürü Cem Yavuz, Tapu Müdür Vekili Ali Uluışık, şirket yetkilileri Yusuf Aktürk ve Halil Fidan katıldı.
İmza töreni sonrası tarafları tebrik eden Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop, bütün yükümlülükleri yerine getiren şirket yetkililerimizi tebrik ederek, hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulundu.
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