banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Kabe'de 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
Ara tatilde eğitim olacak mı?
Ara tatilde eğitim olacak mı?
İş yerinde
İş yerinde "tükenmişlik sendromu" sahte mi gerçek mi?
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü
George Floyd'u öldüren polisin 3. derece cinayet suçlaması düşürüldü

Sandıklı OSB’de tapu heyecanı

AFYONKARAHİSAR SANDIKLI BELEDİYESİ TARAFINDAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE (OSB) YATIRIMLARI TAMAMLANAN FİRMALARA TAPULARI TESLİM EDİLDİ.

AFYONKARAHİSAR 23.10.2020, 14:38
1
Sandıklı OSB’de tapu heyecanı

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi tarafından Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yatırımları tamamlanan firmalara tapuları teslim edildi.

Tapu devir töreni Sandıklı Belediyesi gerçekleştirildi. Törene Sandıklı Kaymakamı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eflatun Can Tortop, Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Organize Sanayi Müdürü Cem Yavuz, Tapu Müdür Vekili Ali Uluışık, şirket yetkilileri Yusuf Aktürk ve Halil Fidan katıldı.

İmza töreni sonrası tarafları tebrik eden Başkan Çöl ve Kaymakam Tortop, bütün yükümlülükleri yerine getiren şirket yetkililerimizi tebrik ederek, hayırlı ve uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3