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Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün göreve başladı
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sülün göreve başladı.
AFYONKARAHİSAR 08.09.2022, 10:11
Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamlığı görevine atanan Mehmet Sülün göreve başladı.
Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya’nın Selçuklu ilçesine atandı. Sandıklı Kaymakamlığı’na atanan Mehmet Sülün’de ilçedeki görevine başladı. Hükümet Konağı binasına gelen Sülün, görevinin kendisine ve ilçeye hayırlar getirmesini diledi.
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